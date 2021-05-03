Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров после победы над Левоном Ароняном в рамках онлайн-турнира New in Chess Classic, поблагодарил армянского шахматиста за борьбу в матче.

Мамедъяров одержал победу над Левоном Ароняном (2:2, 2,5:0,5) в матче за третье место онлайн-турнира New in Chess Classic, входящего в серию турниров Champions Chess Tour, общий призовой фонд которого составляет полтора миллиона долларов (около 2,5 миллиона манатов).

После матча за третье место азербайджанский шахматист оценил бойцовские качества представителя Армении.

«Спасибо за игру Левону, который упорно боролся и, конечно, тоже хотел выиграть. Он является одним из сильнейших шахматистов мира, и матч с ним оказался очень интересным», — сказал Мамедъяров (цитата по «Спутнику»).

Ключевым во встрече с Ароняном стал второй матч, в котором Мамедъяров выиграл первую и третью партии, а вторую свел вничью.

«После победы в первой партии, я сделал быструю ничью белыми фигурами. Со стратегической точки зрения эта ничья имела большое значение. Хотя мне было непросто на это пойти, потому что, как правило, белыми фигурами хочется играть на победу. Но если хочешь выиграть матч, нужно уметь вовремя сделать ничью», — сказал Мамедъяров.

Шахматист также отметил, что редко играет в онлайн-турниры, но за последнее время сыграл рекордное для себя количество партий в сети.

«Мне немного непривычно играть в онлайн-шахматы. В основном предпочитаю играть в традиционные шахматы. Хотя раньше я становился чемпионом мира по рапиду, так что достаточно хорошо играю в быстрые шахматы», — добавил Мамедъяров.

Minval.az