Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана сообщил о проведенной операции по пресечению контрабанды крупной партии наркотиков.

Согласно информации ГТК, сотрудники Билясуварского таможенного поста при проверке грузового автомобиля с битумной мембраной, следовавшего из Ирана в Грузию транзитом через Азербайджан, под прицепом автомобиля обнаружили тайник с 480 упаковками героина весом 244,344 кг.

По факту ведется разбирательство.

ГТК подчеркивает, что за последние 2 недели таможенники страны провели 5 успешных операций по пресечению контрабанды наркотиков через территорию Азербайджана, в общей сложности изъято 730,8 кг наркотических средств.

Minval.az