Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров одержал победу над представителем Армении Левоном Ароняном в матче за третье место онлайн-турнира New in Chess Classic, сообщает «Спутник».

Первый матч за третье место между Мамедъяровым и Ароняном завершился вничью со счетом 2:2. Причем азербайджанскому шахматисту удалось дважды отыграться после поражений в первой и третьей партиях.

В ответном же матче, состоявшемся в воскресенье, 2 мая, Мамедъяров одержал победу над Ароняном со счетом 2,5:0,5. Ведущий шахматист Азербайджана выиграл первую и третью партии, сведя вничью вторую. Четвертая партия матча не состоялась, так как не влияла на результат всей встречи.

Таким образом, Шахрияр Мамедъяров во втором своем турнире, входящем в цикл Champions Chess Tour с призовым фондом в полтора миллиона долларов (около 2,5 миллионов манатов), занял третье место.

Minval.az