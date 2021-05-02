Главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясет Аскеров в беседе с azerisport.com прокомментировал выступление команды в отборочном цикле ЕВРО-2022 и итоги жеребьевки группового этапа европейской квалификации ЧМ-2023.

«Мы не собирались занимать последнее место в группе. Когда цикл начинался, мы знали, что это наш первый год, команда у нас молодая. Нам не хватало игровой практики. Я всегда говорил, что она очень важна. Несмотря на все это, мы не думали о последнем месте. У нас была цель взять очки у Молдовы и на выезде, и дома. В первом матче мы им проиграли и были настроены на последнюю игру. Знали, что даже если одолеем их дома, забив один гол, все равно будем последними. Поэтому максимально старались забить два мяча, и шансы у нас были, но не смогли ими воспользоваться. Вот поэтому и заняли последнее место. Опять же, мы никогда не думали о том, чтобы занять последнюю строчку в турнирной таблице. Руководство решило, что я останусь главным тренером команды и продолжу свою работу. Постараемся устранить во втором цикле ошибки, допущенные в первом», — отметил Аскеров.

«В отличие от прошлого цикла, на этот раз мы попали в группу из шести команд (кроме Азербайджана в ней будут играть сборные Дании, России, Боснии и Герцеговины, Мальты и Черногории – прим. ред.). На мой взгляд, нынешняя группа полегче. В первый раз мы попали в очень сильную группу. Впрочем, и нынешняя группу неслабая, Дания, Россия – это команды, которые сказали свое слово в женском футболе. Россия, победив в плей-офф Португалию, завоевала путевку в финальную часть чемпионата Европы. Дания, Россия, Босния и Герцеговина находятся в более сильных корзинах. Постараемся отобрать у них очки. Мы были в четвертой корзине, и по одной команде вышло из пятой и шестой корзин. Хотя Мальта вышла из пятой корзины, ее сила известна, это очень хорошая команда. Наша цель – набрать больше очков, чем в предыдущем цикле.

В некоторых российских клубах играют наши девушки. Среди тех, кто выступает вместе с ними, есть футболистки, получившие приглашение в сборную России. Наши девушки играют в нормальных клубах ¬– в «Зените», «Рубине», «Краснодаре», «Енисее». После жеребьевки тренерский штаб начинает анализировать игры соперников. Но, конечно же, мы узнаем мнение и девушек, потому что они играют вместе с футболистками соперника в своих клубах, знают особенности их игры. Возможно, это слишком мелкие подробности, но в нынешнее время они могут принести некое преимущество. Постараемся выжать максимум из минимума», — продолжил наставник «милли».

«Жребий выдал нам в соперники сборную Армении. Но представитель УЕФА заранее заявил, что есть страны, которые не могут играть в одной группе друг с другом, в том числе, Азербайджан и Армения. Поэтому, когда выпала Армения, им пришлось ее заменить. Если бы не заменили, мы вышли бы на игры с двойной мотивацией. Мы недавно одержали победу в войне. Это стимул для девушек. Если бы Армения попала с нами в одну группу, мы бы напомнили об этой победе на футбольном поле. Вышли бы и на домашнюю, и гостевую встречу лишь за тремя очками. Иначе быть не может», — заключил Аскеров (цитата по Азериспорт).

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