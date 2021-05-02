Боксерский поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа отменен. Об этом сообщает World Boxing News.

Напомним, что до этого было анонсировано два боя между боксерами в 2021 году, первый из которых должен был пройти уже в августе в Эр-Рияде.

Джошуа является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Он провел 25 поединков, в которых одержал 24 победы (22 — нокаутом) и потерпел одно поражение. В последнем бою британец одержал победу над представителем Болгарии Кубратом Пулевым, отправив его в нокаут в девятом раунде

Фьюри является обладателем титула по версии Всемирного боксерского совета (WBC). В его активе 30 побед (21 — нокаутом) и одна ничья. 22 февраля 2020 года он одержал победу техническим нокаутом на американцем Деонтеем Уайлдером.

Minval.az