Руководство Минобороны Азербайджана выразило соболезнования в связи с кончиной министра молодежи и спорта Азада Рагимова.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Руководство Минобороны со скорбью получило известие о смерти министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики г-на Азада Рагимова и выражает глубочайшие соболезнования его семье и родственникам.

ALLAH rəhmət eləsin!

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов,

генерал-полковник Керем Мустафаев,

генерал-лейтенант Керим Велиев,

генерал-лейтенант Рамиз Тахиров,

генерал-лейтенант Низам Османов», – говорится в сообщении.

Minval.az