Руководство Минобороны Азербайджана выразило соболезнования в связи с кончиной министра молодежи и спорта Азада Рагимова.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Руководство Минобороны со скорбью получило известие о смерти министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики г-на Азада Рагимова и выражает глубочайшие соболезнования его семье и родственникам.
ALLAH rəhmət eləsin!
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов,
генерал-полковник Керем Мустафаев,
генерал-лейтенант Керим Велиев,
генерал-лейтенант Рамиз Тахиров,
генерал-лейтенант Низам Османов», – говорится в сообщении.