Азербайджанский борец вольного стиля Джабраил Гаджиев завоевал золотую медаль на турнире памяти олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы Романа Дмитриева в Якутске.

Спортсмен в весовой категории 70 кг встретился в финале с Арсеном Балаяном, выступающим за Россию. Победив соперника со счетом 5:3, Гаджиев поднялся на самую высокую ступень пьедестала почета, передает Report.

Сабир Джафаров, выступающий в весовой категории 65 кг, проиграл в финале Данилу Харчилаве (Россия) со счетом 0:5 и довольствовался серебряной медалью.

Отметим, что сборная Азербайджана, принимавшая участие в мемориальном турнире с 3 борцами, завершила соревнования с 1 золотой и 1 серебряной медалями.

Minval.az