«Нас всех глубоко опечалила весть о кончине министра молодежи и спорта Азада Рагимова».

Об этом в социальной сети написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

«Азад муаллим был человеком, отличавшимся простотой, деловитостью, добродушием и жизнелюбием. Преданный Родине, любящий свое государство, привязанный к своему народу общественный деятель, заботливый ко всем, он был настоящим другом. Светлая память о нашем коллеге будет жить в наших сердцах. Желаю его семье и близким терпения, эта потеря глубоко опечалила каждого из нас. Да упокоит его душу Всевышний», — говорится в сообщении.

Minval.az