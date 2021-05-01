Армянская сторона была против участия представителя Азербайджана в качестве гостя в заседании Евразийского межправительственного совета, прошедшего в пятницу в Казани. Как в субботу сообщает Первый канал Армении, об этом заявил и.о. вице-премьера республики Мгер Григорян.

«Для участия любой третьей страны в заседании Межправительственного совета ЕАЭС необходимо консенсусное решение. Естественно, консенсуса по этому вопросу не было. В частности, Армения не согласилась на участие в заседании представителя Азербайджана», — сказал он.

Согласно соглашению о создании Евразийского экономического союза, все решения в рамках интеграционного объединения принимаются консенсусом. 23 апреля заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук сообщал, что вопрос участия Азербайджана «пока не решен», из Евразийской экономической комиссии не поступала информация о том, что Армения будет возражать против присутствия представителей Азербайджана.

Minval.az