Арестованный Алимпаша Мамедов, ранее занимавший пост руководителя ИВ Шамкирского района, занимался разведением оленей.
Подробности – в нижеследующем репортаже.
Арестованный Алимпаша Мамедов, ранее занимавший пост руководителя ИВ Шамкирского района, занимался разведением оленей.
Подробности – в нижеследующем репортаже.
Дата: 2021/04/30 19:29
Раздел: Азербайджан, Странности
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