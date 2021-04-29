Араз Агаларов начинал свой путь в большой бизнес с сотрудника телефонной станции в Баку. В это время он познакомился с певцом Муслимом Магомаевым, который уже был знаменит.

Магомаев был старше Агаларова на 13 лет, любим публикой, известен на весь мир своим невероятным голосом. Но именно к молодому Агаларову артист обращался, когда ему нужна была помощь в личных делах.

В то время Муслим Магомаев только-только женился на Тамаре Синявской, но из-за гастролей не мог с ней часто видеться. Он просил Агаларова помочь с организацией телефонного звонка любимой.

«Магомаев звонил мне и извиняющимся голосом говорил: «Араз, прости, что беспокою, но нам никак не удается связаться… Не выручишь?» Ему было дико неудобно просить, он стеснялся, я же с радостью соединял влюбленных и следил, чтобы любопытствующие телефонистки не подслушивали, о чем они говорят», — приводит слова бизнесмена ТАСС.

Общение с Муслимом Магомаевым не прекращалось и когда Араз Агаларов переехал в Москву. В какой-то момент они стали настоящими друзьями.

«По-настоящему мы сблизились уже в Москве, когда он ушел со сцены и вдруг оказался один. Нет, публика по-прежнему его обожала, но так называемые друзья, которые вились рядом, пока Магомаев был в зените славы, моментально исчезли, и я почувствовал, что ему нужна моральная поддержка. Вот тогда мы стали очень близки», — заявил Агаларов.

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