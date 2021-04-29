На турецком телеканале TRT Belgesel 1 мая выйдет в эфир очередная серия цикла документальных фильмов «Утраченные силуэты Востока», повествующая о возвращении азербайджанцев в Карабах после освобождения региона от армянской оккупации.

Показ серии под названием «Карабах» запланирован на 20.00 по местному времени, сообщили на телеканале.

С учетом того, что в Карабах допускается ограниченное число сотрудников СМИ, картина снята в сложнейших условиях: среди брошенных, разрушенных домов, сбитых танков и заложенных мин, мишенью которых являются гражданские лица.

Фильм повествует историю Севиндика Мамедова и Соны Фархатовой, вынужденных покинуть родную деревню 27 лет назад из-за атак Армении. После победы азербайджанской армии в Карабахе они спустя долгие годы возвращаются в родные края.

Однако картина, с которой столкнулись Мамедов и Фархатова, оказалась далекой от ожиданий. На месте родной деревни остались лишь руины разрушенных армянами домов, передает «Анадолу».

В ходе начавшейся 27 сентября 2020 года 44-дневной Отечественной войны армия Азербайджана освободила от армянской оккупации 5 городов, 4 поселка, 286 сел, большое количество стратегических высот в Карабахе. Армения, признав поражение, подписала акт капитуляции, согласно которому обязалась освободить оккупированные территории в Агдамском, Лачинском и Кельбаджарском районах Азербайджана.

Minval.az