28 апреля около 13:00 в прокуратуру Абшеронского района поступила информация о том, что на асфальтобетонном заводе, расположенном на территории Абшеронского района, погиб Мовлудов Джамшид Мовлуд оглу (1973 г.р.).

Как сообщили в прокуратуре Абшеронского района, было установлено, что рабочий асфальтобетонного завода ООО «14 saylı Xüsusi Təyinatlı Yol İstismarı», расположенного в Абшеронском районе, Джамшид Мовлудов скончался от полученных травм, оставшись зажатым под грузовиком во время разгрузочных работ.

По факту в прокуратуре Абшеронского района возбуждено уголовное дело по статье 162.2 Уголовного кодекса (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта провели осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские и судебно-технические экспертизы, выполнены другие процессуальные действия.

Ведется следствие.

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