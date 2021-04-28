Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров вышел в полуфинал 5-го этапа Champions Tour «New In Chess», организованного норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Об этом сообщает «Репорт».
Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров вышел в полуфинал 5-го этапа Champions Tour «New In Chess», организованного норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Об этом сообщает «Репорт».
Дата: 2021/04/29 0:53
Раздел: Азербайджан, Спорт
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