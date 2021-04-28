Азербайджанская авиакомпания Silk Way West Airlines заказала пять грузовых самолетов Boeing 777 Freighter у американской корпорации Boeing.

Об этом говорится в заявлении Boeing.

Соответствующий документ был подписан между сторонами сегодня в Баку.

«Это первая сделка на поставку такого дальнемагистрального двухмоторного грузового самолета в Каспийском регионе и Средней Азии. Этот самолет поможет компании удовлетворить растущий спрос на грузовые перевозки во всем мире», — говорится в заявлении.

Это самый продаваемый грузовой самолет в истории Boeing. С момента старта программы в 2005 году на эту модель было размещено 247 заказов. В настоящее время Boeing является лидером на рынке грузовых самолетов.

Minval.az