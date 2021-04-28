Лидер сепаратистов Араик Арутюнян заявил, что итоги войны для него были ясны еще в начале октября 2020 года, однако политические силы в Армении не смогли достичь консенсуса по скорейшему прекращению боевых действий.

По его словам, в те дни многие политические силы в Армении считали прекращение войны предательством.

В целом, говоря об основных причинах поражения, он отметил, что после майского перемирия 1994 года военно-политическое руководство Армении и сепаратисты Нагорного Карабаха так и не извлекли нужных уроков из мирового опыта.

Имея преимущество на переговорах, они тогда не смогли добиться благоприятных для себя решений, отметил он, передает Спутник-Армения.

Minval.az