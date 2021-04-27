Народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов вынужден был отказаться от выступления в знаменитой опере Джакомо Пуччини «Девушка с Запада», показ которой должен был состояться в одном из старейших театров – на сцене Берлинской государственной оперы.

Эйвазов в соцсети Instagram сообщил, что «в это непростое для артистов время, когда графики перестраиваются в зависимости от выпуска новостей, приходится быть мобильным, подстраиваться, а иногда и отказываться от измененных условий».

«В июне у меня были запланированы семь выступлений в новой прекрасной постановке оперы Пуччини «Девушка с Запада» в Берлине. С учетом постоянно меняющейся ситуации, никто не может это гарантировать. К тому же, для каждой новой постановки репетиционный период занимает более одного месяца, а в данном случае полтора месяца нахождения в другой стране и отсутствие каких-либо других выступлений — это роскошь, которую я сейчас не могу себе позволить. При всем желании участия в этой постановке, я вынужден был от нее отказаться», — сообщил Эйвазов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yusif Eyvazov Tenor Official (@yusif_eyvazov_official)

Minval.az