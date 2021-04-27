В Зангиланском районе в ноябре-декабре 2021 года будет построена молочная ферма, здесь планируется производство итальянских сыров.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках посещения Зангиланского района ознакомился с пилотным проектом «Умное село».

Менеджер проекта строительства молочной фермы Джузеппе Грисолия отметил, что после строительства предприятия здесь планируется производство сыров «моцарелла», «буратто» и других видов.

«Мы проведем полный курс обучения после создания молочной фермы. Благодаря этому в Азербайджане появятся квалифицированные сыровары первого поколения. Мы не хотим производить в Азербайджане простой качественный буйволиный сыр. Наша цель — создать высококачественный молочный сектор, чтобы Азербайджан, как и Италия, мог стать производителем превосходных сыров «motsarella di buffalo»», — сказал Грисолия.

Представитель израильской компании доложил главе государства, что Израиль в Зангиланском районе планирует первично построить буйволиную ферму по технологии «умной фермы» с расчетом на 300-400 голов скота, а в будущем расширить производство до 1 тыс. голов.

Представитель компании отметил, что животные будут оснащены специальными датчиками. Здесь также планируется также переработка навоза, из которого можно получить удобрения и биогаз. Также в планах израильской компании — очистка сточных вод и накопление солнечной энергии.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов доложил президенту, что буйволы будут импортированы из Италии.

Minval.az