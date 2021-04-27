Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская сторона в настоящее время проводит необходимые инфраструктурные работы на границе с Арменией.

«Наши пограничники в настоящее время охраняют азербайджано-армянскую границу на освобожденных территориях. Эта граница, протяженностью около 500 км, восстановлена, и вдоль границы ведутся все необходимые инфраструктурные работы, мобилизована вся техника», — сказал Ильхам Алиев на встрече с пограничниками.

Президент также отметил о полном восстановлении границы с Ираном.

«Во время Отечественной войны азербайджано-иранская граница была полностью восстановлена, и 132 км границы, которые находились под оккупацией, теперь вновь под контролем Азербайджана. Сразу после войны вдоль границы начались все необходимые фортификационные и защитные работы», — добавил Ильхам Алиев.

Minval.az