В Зангиланском районе заложена основа проекта «Умное село».

Президент Ильхам Алиев заложил основу первого проекта «Умное село», охватывающего села I, II, III Агалы Зангиланского района.

«Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил основу проекта «Умное село» в селе Агалы. «Карабах – это Азербайджан!», — сказал президент.

Министр сельского хозяйства Инам Керимов проинформировал главу государства и первую леди о том, что первый пилотный проект «Умное село» охватывает села I, II, III Агалы Зангиланского района. Проект будет осуществляться по 5 основным компонентам. Это жилищные, производственные, социальные услуги, «хозяйство умного села» и сфера альтернативной энергетики. В первую очередь, на территории предусмотрено строительство 200 частных домов с использованием инновационных стройматериалов.

Minval.az