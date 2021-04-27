Военная провокация, которая недавно была совершена Арменией на границе с Азербайджаном в Зангиланском направлении, должна быть последней, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Военная провокация, которая произошла недавно на азербайджано-армянской границе в Зангиланском направлении, должна быть последней. Мы проявили выдержку, и не ответил на эту провокацию. Если будет еще одна подобная попытка, то враг будет уничтожен на месте», — сказал Ильхам Алиев на встрече с пограничниками.

Глава государства также отметил, что реваншистские силы в Армении вновь выступают с обвинениями против Азербайджана и предъявляют территориальные претензии. «Я хочу заявить, чтобы они отказались от своих грязных намерений или же конец будет очень плохим. Мы в ходе Отечественной войны показали, кто есть кто. Железный кулак смял голову врага», — сказал президент.

Как сообщалось ранее, Государственная пограничная служба Азербайджана 22 апреля сообщила об армянской провокации на границе двух стран в направлении Зангиланского района. «21 апреля вечером подразделения ГПС Азербайджана, размещенные в селе Сейидляр Зангиланского района на азербайджано-армянской границе подверглись обстрелу со стороны армянских военных. Обстрелу также подверглись подразделения Федеральной службы Безопасности РФ, несущие службу на территории Армении», — подчеркивала Погранслужба.

По данному инциденту, российские пограничники обратились к азербайджанской стороне и проинформировали о том, что провокацию совершили лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Российские пограничники попросили азербайджанских коллег воздержаться от ответных действий.

«С учетом обращения российской стороны, азербайджанские пограничники проявили выдержку и не открыли ответного огня. Азербайджанская сторона позднее была проинформирована о том, что армянские военные, совершившие эту провокацию, удалены с места событий», — говорится в информации службы.

Кроме этого, накануне группа лиц на 30-40 автомобилях двигалась к азербайджано-армянской границе в направлении села Шурнуху Губадлинского района Азербайджана. Эти лица выкрикивали на армянском языке оскорбления в адрес Азербайджана.

«ГПС официально заявляет, что если такие провокации будут повторяться в будущем, то азербайджанская сторона предпримет самые серьезные ответные меры», — говорилось в информации службы.

Minval.az