Оскандалившийся экс-депутат Гусейнбала Миралямов прокомментировал нашумевшее видео.

«Это жизнь. Что произошло, то произошло. Зачем сейчас преувеличивать событие, которое произошло еще в январе. Вероятно, это шантаж. Я никого не виню. Единственное мое утешение в том, что Бог накажет тех, кто мучает людей. Распространяя такие ролики, мы нарушаем нравственность общества. В жизни есть люди, которые совершают недостойные поступки. Да накажет их Бог.

Девушка на видео мне как дочь. Люди постоянно сидят в соцсетях и не читают книг. Только и делают, что прикалываются над кем-то в Facebook. Мои друзья депутаты тоже критиковали меня, ну и пусть. Я никого не виню. Наша партия приняла правильное решение. Меня исключили из ПЕА, потому что это могло нанести ущерб репутации нашей партии. Это видео было снято на университетской конференции. Нужно найти людей, которые распространили это», — сказал Миралямов Unikal.org.

Minval.az