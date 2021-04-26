Скончался заслуженный артист Азербайджана Балоглан Ашрафов.
Об этом сообщил поэт, литературовед, профессор Вугар Ахмед, пишет «Репорт».
Скончался заслуженный артист Азербайджана Балоглан Ашрафов.
Об этом сообщил поэт, литературовед, профессор Вугар Ахмед, пишет «Репорт».
Дата: 2021/04/27 0:47
Раздел: Life-style, Азербайджан
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