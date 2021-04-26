Азербайджанский борец греко-римского стиля Талех Мамедов (63 кг) прокомментировал свое выступление на ЕВРО в Варшаве (Польша), где он уступил в финале и довольствовался серебряной медалью.

«К турнире мы очень хорошо подготовились. Национальная федерация создала все условия для этого. В день трижды тренировались. Прежде я брал бронзу на ЕВРО, а в этот раз целился на чемпионство. Отлично провел сбор, с весом проблем не было. К этому турниру подходил с таким желанием и стремлением, каких не было прежде.

На ЕВРО слабых соперников не бывает, нужно к каждому относиться серьезно. Однако на ковер я выходил только за золотой медалью. В первой встрече одолел болгарского противника двумя красивыми приемами. После меня ждала встреча с армянским спортсменом, который прежде становился призером юношеских чемпионатов Европы и мира. На встречи с этими соперниками мы всегда выходим с дополнительной мотивацией. До сих пор ни разу не проигрывал сопернику из Армении. Схватка получилась очень напряженной, я уступал в счете 0:2. В последнюю минуту активизировался и сумел заработать нужные очки. Эту победу посвящаю своему брату, он военный.

В полуфинале сошелся с борцом из Латвии. Раньше он боролся в весе 67 кг, но затем сбросил до 63 кг. В четвертьфинале латвиец взял верх над призером ЕВРО из Венгрии, но именно над ним я добился самой легкой победы на турнире. В финале же меня подвело нетерпение, я сделал лишнее движение. Этим воспользовался мой соперник из России и заработал очко. Эту серебряную медаль я посвящаю своей новорожденной дочери», — заявил Мамедов, слова которого приводит «Азериспорт».

Minval.az