Задержанный Службой госбезопасности глава исполнительной власти Шамкирского района Алимпаша Мамедов доставлен в Баку.

Как сообщает Qafqazinfo, А. Мамедов был задержан сегодня сотрудниками СГБ. Сообщается, что Мамедов в настоящее время проходит допрос в административном здании СГБ.

Отметим, что сегодня Служба госбезопасности провела операцию в Исполнительной власти Шамкирского района. В результате операции, помимо главы исполнительной власти, были задержаны его первый заместитель, нынешний руководитель отдела образования Гудрат Алиев, главный архитектор Ильгар Гулиев, представитель городской исполнительной власти Парвиз Ибрагимов и начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Теймур Гаджиев.

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