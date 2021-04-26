«В период оккупации все города и села Азербайджана были полностью разрушены. Зарубежные специалисты называют город Агдам «Хиросимой Кавказа». Армения намеренно подвергла вандализму, осквернила и разграбила наши культурные и религиозные памятники. Арменией были разрушены более 60 мечетей. Мечети были превращены в места содержания коров и свиней».

Об этом 26 апреля на 77-й сессии экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана со штаб-квартирой в Таиланде на тему «Обеспечение более динамичного развития после кризисов посредством регионального сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском бассейне» заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Сегодня перед нами стоит такая гигантская задача, как восстановление полностью разрушенных городов и сел, всех культурных и религиозных памятников на освобожденных от оккупации территориях. В рамках процесса реконструкции будут использованы концепции «умный город», «умное село» и «зеленая энергия». Я приглашаю компании из дружественных стран к широкомасштабным работам по реконструкции на освобожденной от оккупации территории, которая в четыре раза больше территории Люксембурга», — отметил президент.

Minval.az