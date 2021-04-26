«Азербайджан придает большое значение отношениям со странами Азиатско-Тихоокеанского бассейна».

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления в видеоформате на 77-й сессии Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН.

Президент отметил, что: Пандемия COVID-19 поставила страны мира лицом к лицу с новыми вызовами:

«Правительство Азербайджана с первых дней принимало необходимые шаги для борьбы с пандемией. Был представлен широкий социально-экономический пакет с целью снижения влияния коронавируса на экономику, поддержки частного сектора, обеспечения макроэкономического и финансовой устойчивости. С января мы приступили к вакцинации. До сегодняшнего дня было использовано 1.4 млн вакцин, что составляет 14 процентов нашего населения. Но одних только усилий, предпринимаемых на национальном уровне, недостаточно для предотвращения пандемии во всем мире».

Minval.az