Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики распространило заявление для прессы в связи с Международным Днем памяти и 35-й годовщиной Чернобыльской катастрофы.

В поступившем из МИД заявлении говорится:

«Чернобыльская авария оказала огромное влияние на атомную отрасль и привела к росту сотрудничества в сфере безопасности и принятию новых правовых документов. Внимание было уделено безопасности и важности человеческих и организационных факторов для достижения этих изменений. Масштабные последствия этой катастрофы доказали, что безопасность атомных электростанций должна волновать не только страны, где эти станции находятся, но и окружающие страны, которые могут пострадать от потенциальных рисков.

В этом контексте риски, связанные с Мецаморской АЭС в Армении, должны быть тщательно рассмотрены международным сообществом. Эта АЭС была построена по аналогичной технологии, применявшейся в Чернобыле в 1976-1980 годах, и расположена в активной сейсмической зоне. Устаревшие технологии и расположение ставят Мецамор в один ряд с самыми опасными АЭС в мире. Несмотря на то, что различные международные организации предупреждали об этом объекте, называя его «угрозой для всего региона», Армения до сих пор продолжает эксплуатировать ее, хотя срок эксплуатации Мецаморской АЭС истек.

В 2020 году Евросоюз в очередной раз призвал Армению закрыть АЭС, отметив, что «атомный завод не может быть модернизирован таким образом, чтобы полностью соответствовать принятым на международном уровне стандартам ядерной безопасности, и в связи с этим требуется его скорейшее закрытие и безопасное выведение из эксплуатации».

Использование устаревшей технологии и несоблюдение правил техники безопасности при эксплуатации Мецаморской АЭС создает серьезные экологические проблемы для более обширного региона. Кроме того, повторение инцидентов контрабанды ядерных материалов, таких как высокообогащенный уран, вызывает дополнительные опасения по поводу надлежащей физической защиты завода и ядерных материалов.

В этот день памяти мы призываем все соответствующие международные организации, институты гражданского общества, занимающиеся вопросами ядерной безопасности и окружающей среды, а также страны региона повысить осведомленность общественности о предотвращении потенциальной катастрофы и мобилизовать свои усилия для закрытия Мецаморской АЭС».

Minval.az