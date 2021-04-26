Народный артист Ариф Гулиев заразился коронавирусом.
Об этом сообщил его сын Ровшан Гулиев.
В данный момент А.Гулиев помещен в госпиталь «Ени клиника».
Народный артист Ариф Гулиев заразился коронавирусом.
Об этом сообщил его сын Ровшан Гулиев.
В данный момент А.Гулиев помещен в госпиталь «Ени клиника».
Дата: 2021/04/26 10:18
Раздел: Азербайджан
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