В воскресенье в московском Crocus City Hall прошла торжественная церемония награждения лауреатов национальной кинопремии «Ника». В этом году премия вручается за 2019 и 2020 год, так как в прошлом году премия не состоялась из-за пандемии, отмечает «Вестник Кавказа».

Награду в специальной номинации «Честь и достоинство» за 2020 год получил заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР и России, председатель Конфедерации Союзов кинематографистов стран СНГ и Балтии, писатель, кинодраматург и кинорежиссер Рустам Ибрагимбеков.

Награду Рустаму Ибрагимбекову вручил кинорежиссер Андрей Кончаловский.

Кинематографическая премия «Ника» была учреждена в 1988 году по инициативе режиссера Юлия Гусмана и с тех пор вручается ежегодно.

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