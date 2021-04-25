По поручению министра обороны, военнослужащими Азербайджанской Армии была почтена память Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

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Сначала военнослужащие посетили могилу Национального героя на Аллее Шехидов. Затем были возложены цветы к памятнику А.Агарунову, установленному в Наримановском районе Баку.

Почтив минутой молчания светлую память доблестных сынов, павших шехидами за территориальную целостность Родины, участники поведали о славном жизненном пути А.Агарунова, отметили героизм, проявленный им в боях.

Было подчеркнуто, что наш герой отдал жизнь за независимость своей Родины.

Следует отметить, что Альберт Агарунов отправился на фронт добровольцем сразу после начала боевых действий в Нагорном Карабахе и героически погиб 8 мая 1992 года в боях за оборону города Шуша.

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