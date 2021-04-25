Представители международной ассоциации Израиль – Азербайджан «АзИз» посетили могилу Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова, похороненного в Аллее шехидов в Баку.

Напомним, что сегодня день рождения Альберта Агарунова.

Затем они посетили памятник Национальному герою, воздвигнутый в Наримановском районе города Баку, и возложили к нему цветы, передает Тренд.

Было подчеркнуто, что, как и представители других народов, проживающих в стране, имевший еврейское происхождение Альберт Агарунов всегда считал Азербайджан своей Родиной, отдав свою жизнь за ее независимость и суверенитет.

Добровольно отправившийся на фронт Альберт Агарунов героически погиб 8 мая 1992 года в боях при обороне города Шуша.



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