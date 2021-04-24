24 апреля Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова провела телефонный разговор со спикером парламента Турции Мустафой Шентопом. Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Во время разговора, проведенного по инициативе С.Гафаровой, спикеры братских стран осуждают заявление президента США Джо Байдена в связи с т.н. «геноцидом армян».

Спикер сказала, что это заявление является исторической ошибкой и носит неприемлемый характер.

Заявив, что политизация истории — очень опасная тенденция, спикер Милли Меджлиса подчеркнула, что Азербайджан всегда поддерживает братскую Турцию.

Minval.az