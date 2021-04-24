Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган в субботу провели телефонный разговор.

«Главы государств в ходе телефонного разговора осудили заявление президента США Джо Байдена по «геноциду армян»», — говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Ильхам Алиев назвал это решение «исторической ошибкой» и считает его неприемлемым.

«В ходе разговора Ильхам Алиев также подчеркнул, что это заявление наносит серьезный удар по тенденциям налаживания сотрудничества в регионе», — подчеркивается в информации.

Эрдоган, в свою очередь, выразил признательность Ильхаму Алиеву за поддержку и подчеркнул, что Турция всегда рядом с Азербайджаном.

«Главы государств также выразили удовлетворение всесторонним развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Турцией», — подчеркивает пресс-служба азербайджанского лидера.

Minval.az