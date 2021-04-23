В кинотеатре «Россия» открылся 43-й Московский международный кинофестиваль.

В этот раз на фестиваль приехала турецкая звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли, известная по поли Хюррем Султан, жены османского правителя Сулейман Великого.

Мерьем передала привет Азербайджану и призналась в любви к нему.

«Я никогда не была в Азербайджане, но очень хотела бы приехать, там очень гостеприимные и доброжелательные люди. Совсем скоро с деловым партнером мы планируем поехать в Азербайджан. Я знаю, что там любят меня и я хотела бы увидеть всех, поздороваться и передать всем привет. Привет, Азербайджан, я люблю вас, я целую вас, скоро увидимся!», — сказала Мерьем (цитата по «Москва-Баку»).

Minval.az