Азербайджанский борец греко-римского стиля Талех Мамедов (63 килограмма) одолел представителя Армении и вышел в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в Варшаве (Польша), сообщает Sputnik Азербайджан.

Мамедов начал выступление на континентальном первенстве с победы над Николаем Вичевым (Болгария, 9:6), а в четвертьфинале нанес поражение представителю Армении Грачью Погосяну.

По ходу встречи Мамедов проигрывал со счетом 0:2, но на последних секундах заработал два очка, благодаря чему был признан победителем схватки.

Minval.az