Натиг Сахраб оглу Ибрагимов назначен ректором Лянкяранского государственного университета.
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев, передает пресс-служба главы государства.
Натиг Сахраб оглу Ибрагимов назначен ректором Лянкяранского государственного университета.
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев, передает пресс-служба главы государства.
Дата: 2021/04/23 17:43
Раздел: Азербайджан
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