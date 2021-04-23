Государственная миграционная служба Азербайджана (ГМС) предупредила иностранцев и лиц без гражданства, чей срок временного пребывания в Азербайджанской Республике был продлен.

Как сообщили в ГМС, принимая к сведению ограничение, применяемое на въезд-выезд на государственной границе с целью предотвращения распространения пандемии COVID-19, Государственной миграционной службой был продлен срок временного пребывания иностранцев, которые находятся на территории страны и по известным причинам не могут покинуть страну.

«Однако некоторые из этих иностранцев по разным причинам не проживают по адресу регистрации, нарушая требования законодательства о регистрации по новому месту пребывания. Во избежание таких случаев, иностранцы, временное пребывание которых было продлено и адрес по месту пребывания которых был изменен, в течение 10 дней с 23.04.2021 года должны представить информацию о регистрации по новому месту пребывания в электронном порядке или приложенное к этому объявлению заполненное заявление в центры «Службы ASAN», а в местах где отсутствуют такие центры в региональные миграционные управления.

Сообщаем, что несоблюдение правил регистрации иностранцев и лиц без гражданства по месту пребывания и месту жительства при переезде с одного места на другое влечет административную ответственность по статье 575.1.5 Кодекса Азербайджанской Республики об административных правонарушениях», — сообщили в ведомстве.

Minval.az