Азербайджанские вокалисты Ислама Абдуллаева и Махир Тагизаде представят страну на VI Международном конкурсе вокалистов имени Муслима Магомаева, говорится в сообщении Фонда культурно-музыкального наследия Магомаева. Певцы в интервью Фонду подчеркнули, что для каждого из них честь выступать в этом проекте.

Фестиваль стартует 23 апреля и завершится 24 апреля. В конкурсе принимают участие вокалисты из России, Украины, Беларуси и Монголии. Уже состоялась жеребьевка в рамках конкурса и определен порядок выступлений в первом туре. Так, Ислама Абдуллаева выступит третьей, а Махир Тагизаде – пятым.

Для Абдуллаевой участие в этом проекте – уже победа. По ее словам, она намерена наслаждаться каждой секундой этого прекрасного праздника музыки, вложить душу в каждое свое исполнение, передать свою энергию публике.

Для Махира Тагизаде же этот фестиваль – прекрасная возможность представить себя новой аудитории слушателей. Он заверяет, что намерен достойно представить свою страну.

Международный конкурс имени Муслима Магомаева — это конкурс вокалистов, исполняющих как классический, так и эстрадный репертуары. К участию в проекте допускаются профессиональные певцы и певицы в возрасте с 20 до 35 лет, имеющие специальное вокальное образование, или студенты вокальных отделений музыкальных вузов и колледжей.

По итогам предварительного слушания-просмотра оргкомитет отбирает до 15 исполнителей, которые приглашаются в Москву для участия в конкурсе. В состав жюри приглашаются ведущие оперные солисты, звезды популярной музыки, дирижеры, режиссеры музыкальных театров, представители международных продюсерских компаний.

Конкурс проходит в два тура. На всех выступлениях обязательно только живое исполнение и оркестровое сопровождение, любые фонограммы исключены полностью, отмечает «Спутник».

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