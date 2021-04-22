Лидер женской сборной Азербайджана по борьбе Мария Стадник (50 килограммов) в восьмой раз стала чемпионкой Европы, сообщает Sputnik Азербайджан.

В финале континентального первенства, который проходит в Варшаве, Стадник одержала уверенную победу над представительницей Болгарии Мигленой Селишка со счетом 7:2. Хотя первые два очка в этой схватке заработала болгарская спортсменка, но затем Стадник перехватила инициативу и без особых проблем довела схватку до победы.

Для Марии Стадник это уже восьмая победа на чемпионатах Европы. Ранее она побеждала на континентальных первенствах 2008, 2009, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018 годов. Причем, она выиграла все финальные схватки европейского первенства, в которых принимала участие. Также в активе Стадник две победы на чемпионатах мира (2009, 2019), два «золота» на Европейских играх (2015, 2019) и «бронза» (2008) и два «серебра» (2012, 2016) Олимпийских игр.



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