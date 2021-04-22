Министерство внутренних дел предупредило граждан о том, что в последнее время некоторые лица, занимающиеся мошенничеством, получают доступ к данным банковских карт, звоня с поддельных иностранных номеров.

Как сообщили в пресс-службе МВД, такие мошенники звонят в основном пожилым людям, представляясь сотрудниками банка. Затем, предлагая различные поощрительные кампании, просят предоставить данные банковских карт, имя, фамилию, отчество, CVV код и код подтверждения. После получения этих данных с карточных счетов пострадавших списываются и присваиваются денежные средства.

МВД просит граждан, которые столкнулись с киберпреступлениями, звонить на номер «102».

Minval.az