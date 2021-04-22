23 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. В некоторых местах ночью возможны кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-13, днем 17-19 градусов тепла, в Баку ночью 0 11-13, днем — 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется выше нормы с 763 мм ртутного столба до 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.

23 апреля в некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, в северных и западных районах — ливни, град, днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Утром местами будет туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16, днем — 23-27 градусов тепла, в горах ночью — 5-9, днем — 12-17 градусов тепла.

Minval.az