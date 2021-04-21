Азербайджанского боксера-профессионала Магомедрасула Меджидова прооперировали в одной из клиник Голливуда (США). Об этом сообщил менеджер боксера Зия Алиев.

На днях Меджидов провел четвертый поединок на профессиональном ринге, проиграв нокаутом в первом раунде россиянину, проживающему в США, Андрею Федосову. В момент падения боксер сломал ногу, после чего был доставлен в больницу, где и был прооперирован. Как отметил менеджер боксера Алиев, его подопечный выбыл из строя, как минимум, на пол года.

«Меджидов сломал голеностоп. Операция прошла успешно, и он уже выписан из больницы. На протяжении шести недель он вообще не сможет двигать ногой, после чего начнется реабилитация», — приводит «Спутник» слова Алиева.

Как признался менеджер, исход поединка для него оказался неожиданным.

«Конечно же, не ожидали такого развития событий. Это случайность, от которой никто не застрахован. Безусловно, странно, что он пропустил «двойку», но нельзя сказать, что удар Федосова его потряс. Даже по глазам было видно, что Меджидов в норме, но травма ноги не позволила ему продолжить бой», — добавил Алиев.

Напомним, что до встречи с Федосовым, Меджидов одержал победы над Сахретом Делгадо (Доминиканская республика), Томом Литтлом (Великобритания) и Эдом Фонтейном (США).

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