Высокий суд Лондона обязал Темура Ахмедова, сына миллиардера Фархада Ахмедова, выплатить матери £75 млн (более $100 млн), сообщает РБК со ссылкой на The Guardian.

Судья Гвиннет Ноулз пришла к выводу, что сын предпринимателя вступил в сговор с отцом, чтобы тот избежал выплаты своей бывшей жене Татьяне Ахмедовой компенсации в размере £453 млн за развод (примерно $630 млн). Женщина ранее обвинила бывшего супруга в том, что он скрыл от нее активы на сотни миллионов фунтов, в том числе несколько особняков, суперяхту, вертолет и коллекцию произведений искусства.

Ахмедов-младший сделал все, чтобы мать «не могла получить ни пенни из супружеского имущества», заявила Ноулз.

Огласив решение, судья вспомнила роман «Анна Каренина» Льва Толстого: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». По словам Ноулз, «семья Ахмедовых — одна из самых несчастных, когда-либо появлявшихся в зале суда».

В ходе заседания Ахмедова охарактеризовала свои отношения с сыном как «очень натянутые». По словам женщины, у нее не было другого выбора, кроме как подать на него в суд. «Я всегда знала, что моя сила возьмет верх над дымовой завесой, созданной Фархадом и его цирком иллюзионистов», — заявила она (цитата по Bloomberg).

«Совершенно предсказуемо, учитывая свое первоначальное неправильное и ошибочное решение, лондонский суд решил возложить «грехи» отца на невиновного и верного сына», — говорится в заявлении представителя Фархада Ахмедова. По словам миллиардера, вердикт «ничего не меняет».

Представитель Темура Ахмедова в свою очередь заявил, что тот не согласен с решением суда. Несмотря на это, Ахмедов-младший будет считать вердикт «ценой, за которую стоит заплатить, если это приведет к разумному соглашению между родителями, которых он любит». По словам представителя, сын Ахмедова «никогда не пытался встать на чью-либо сторону или вмешиваться, но неизбежно оказался втянутым в водоворот ожесточенного семейного спора», он руководствовался «желанием положить конец войне между его родителями».

Татьяна и Фархад Ахмедовы поженились в 1993 году, тогда же они приобрели дом в Лондоне. В 2001 году брак распался, миллиардер рассказывал, что поводом стало признание бывшей жены в нескольких изменах. Ахмедова считает, что ее сын, руководящий фондом STE Capital, помогал отцу спрятать активы, чтобы тот не выплачивал положенную ей компенсацию. В связи с этим в начале 2020 года она решила подать в суд на сына.

В декабре прошлого года адвокат Ахмедова рассказал в суде, что его подзащитный, учась в Лондонской школе экономики и изучая банковское дело, потерял $50 млн на торговле акциями.

По данным Forbes, Фархад Ахмедов занимает 68-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России. Его состояние журнал оценивает в $1,4 млрд.

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