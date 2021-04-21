«Отечественная война еще раз продемонстрировала высокую духовность, непоколебимую волю и гордость азербайджанской женщины».

Об этом заявил глава Отдела по связям с общественностью и коммуникациям Мин труда и соцзащиты Фазиль Талыбов.

Он отметил, что жене шехида Адиля Ибрагимли сегодня также была представлена новая квартира.

«Мы стали свидетелями этого и на примере жены шехида Адиля Ибрагимли Наргюль Ибрагимли. Сегодня семья шехида, обеспечена новой квартирой», — цитирует Талыбова АПА.

Минтруда и соцзащиты населения предоставило квартиры еще 40 семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны в поселке Рамана Сабунчинского района.

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