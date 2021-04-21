Второй контейнерный поезд, отправленный в Азербайджан из китайского города Циндао, прибыл в порт Баку. Поезд состоит из 51 сорокафутового контейнера.

Как сообщили в ООО «ADY Container», транспортировка осуществлялась в рамках сотрудничества между членами Транскаспийского Международного Транспортного Консорциума – KTZ Express, ADY Container, GR Logistics and Terminals, а также Китайских Железных Дорог (CRCT) .

После прибытия в порт Актау, контейнеры были доставлены в порт Баку фидерным судном «Baris», оператором которого является ООО «ADY Container».

10 контейнеров, входящих в состав блок поезда, будут отправлены из Баку в Грузию, а 3 в Турцию.

Minval.az