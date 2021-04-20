Образованная накануне европейская футбольная Суперлига может в скором времени лишиться одного из своих 12 участников. Об этом сообщает RT со ссылкой на The Times.

По информации источника, один из английских клубов, присоединившихся к новому турниру, раздумывает над выходом из Суперлиги. Руководство клуба, название которого пока не уточняется, озадачено гневной реакцией своих болельщиков. Некоторые из управленцев сомневаются, что стоит идти против мнения собственных фанатов.

В Суперлигу вошли шесть английских клубов: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм». 19 апреля болельщики мерсисайдцев устроили протестную акцию возле домашнего стадиона команды. Кроме шести английских клубов, о присоединении к Суперлиге объявили «Милан», «Атлетико», «Барселона», «Интер», «Ювентус» и мадридский «Реал».

Minval.az