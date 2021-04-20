В Бакинском Военном суде рассмотрено ходатайство об освобождении под домашний арест бывшего командира соединения, генерал-лейтенанта запаса Ровшана Акберова.

Решение было оглашено в ходе судебного процесса под председательством судьи Джамала Рамазанова.

Согласно решению, ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест не было удовлетворено.

Отметим, по факту совершенного гражданином Азербайджана умышленного убийства Алиева Эльчина Федай оглу (1971 г.р.),1 июня 2001 года в столице Украины городе Киеве, в органах прокуратуры Украины возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, осуществлены некоторые следственные мероприятия, на основании подозрений в совершении преступления в 2003 году гражданином Азербайджана, уголовное дело было направлено в Азербайджан.

По данному уголовному делу в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Военной и Генеральной прокуратур Азербайджанской Республики былы проведены некоторые следственные мероприятия, однако производство по уголовному делу было приостановлено по причине того, что не была установлена личность подозреваемого в соврешении убийства.

В 2020 году после повторного изучения уголовного дела руководством Генеральной прокуратуры было отменено решение о приостановлении производства по уголовному делу и его возобновлении, и в Следственном управлении Генпрокуратуры после многочисленных следственных мероприятий и сбора достаточных доказательств по делу, были выявлены обоснованные подозрения в совершении данного преступления Акберовым Ровшаном Тельман оглу.

Так, были выявлены основательные подозрения в умышленном убийстве, совершенном гражданином Азербайджана Акберовым Ровшаном Тельман оглу (1965 г.р.), который в ночь с 31 мая на 1 июня 2001 г. во время конфликта с Алиевым Эльчином Федай оглу возле кафе «Сикора» (город Киев, ул.Дегтярева 7), примерно в 2-3 часа ночи нанес ему удар в сердце колющим предметом, вследствие чего Э.Алиев скончался.

15 марта 2021 г. Р.Акберов был привлечен в качестве обвиняемого по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство), ему предъявлено обвинение, и на основании представления Генпрокуратуры, соглано решению Бакинского Военного суда избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца.

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