Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов поделился мнением о возможном создании европейской Суперлиги. Отметим, что российские клубы не приглашены участвовать в этом турнире.

«Богатые клубы решили стать еще богаче. Футбол не будет прежним. Как меняется весь мир, так и спорт. Я за олдскул. Для меня в приоритете выступать в национальных первенствах, добиваться побед и участия в еврокубках. В Суперлиге же весь вопрос заключается только в финансах, везде рулят деньги. Что касается запрета для игроков клубов Суперлиги выступать за свои национальные сборные, то я не могу понять, как это возможно технически. За топ-клубы играют звездные футболисты, а им могут запретить представлять свою сборную. Как это возможно? Думаю, тут все еще висит в воздухе. К тому же это бьет по правам самих футболистов, которых ставят в настолько ограниченное положение. Любой футболист хочет играть за свою национальную сборную и представлять ее цвета на чемпионатах мира и континентальных первенствах», — приводит «Газета.ру» слова Самедова.

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