20 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Как сообщили в МЭПР, температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 11-14, днем 19-24, в Баку ночью 11-13, днем 19-21 градус тепла. Атмосферное давление 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, а днем-50-55 процентов.

20 апреля в районах Азербайджана осадков не ожидается, однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17, днем 25-30, в горах ночью 7-12, днем 15-20 градусов тепла.

Minval.az